Shanghai Baosight Software mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Baosight Software lud am 27.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.01 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.020 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 388.5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18.96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shanghai Baosight Software einen Umsatz von 326.6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch