Shanghai Baosight Software gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shanghai Baosight Software äusserte sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.010 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Shanghai Baosight Software mit einem Umsatz von insgesamt 439.0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 300.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 45.87 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch