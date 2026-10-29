Shanghai Baolong Automotive A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Baolong Automotive A hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.06 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Baolong Automotive A 0.300 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29.96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.73 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.10 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch