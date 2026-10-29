Shanghai Awinic Technology A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shanghai Awinic Technology A hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.05 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.510 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 766.1 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 5.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 806.9 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch