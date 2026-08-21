Shanghai Awinic Technology A legte Quartalsergebnis vor

Shanghai Awinic Technology A präsentierte am 20.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.19 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.390 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3.28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 704.0 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 727.8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch