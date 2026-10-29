Shanghai Automobile Air-Conditioner Accessories A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shanghai Automobile Air-Conditioner Accessories A liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shanghai Automobile Air-Conditioner Accessories A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde mit 0.15 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.150 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Das vergangene Quartal hat Shanghai Automobile Air-Conditioner Accessories A mit einem Umsatz von insgesamt 633.5 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 580.3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 9.16 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch