Shanghai Automation Instrumentation stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shanghai Automation Instrumentation hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0.03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Automation Instrumentation 0.010 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9.41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 175.3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 160.2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch