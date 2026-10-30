Shanghai Automation Instrumentation präsentierte Quartalsergebnisse

Shanghai Automation Instrumentation hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.040 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Shanghai Automation Instrumentation 201.0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35.37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 148.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch