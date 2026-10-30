Shanghai Automation Instrumentation gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shanghai Automation Instrumentation hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.10 CNY, nach 0.310 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 1.35 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 27.52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.06 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch