Shanghai Automation Instrumentation: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shanghai Automation Instrumentation hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.19 CNY, nach 0.060 CNY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Shanghai Automation Instrumentation 1.19 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2.96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.16 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch