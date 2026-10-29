Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope A präsentierte Quartalsergebnisse

Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope A hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.09 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 175.3 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope A 161.2 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch