Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope A hat am 20.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.46 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0.090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope A mit einem Umsatz von insgesamt 142.0 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 135.8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 4.59 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch