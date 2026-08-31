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31.08.2026 06:37:00
Shanghai Anlogic Infotech A legte Quartalsergebnis vor
Shanghai Anlogic Infotech A hat am 29.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Shanghai Anlogic Infotech A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.08 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.200 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 104.68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 130.1 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 266.2 Millionen CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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