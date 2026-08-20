Shanghai Allist Pharmaceuticals A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shanghai Allist Pharmaceuticals A hat am 19.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 2.01 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.43 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1.74 Milliarden CNY gegenüber 1.28 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch