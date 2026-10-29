Shanghai Allist Pharmaceuticals A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shanghai Allist Pharmaceuticals A hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 1.76 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.25 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33.58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.82 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1.36 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch