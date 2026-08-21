Shanghai Aladdin Biochemical Technology A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Aladdin Biochemical Technology A präsentierte in der am 20.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.11 CNY, nach 0.010 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 39.97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 200.4 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 143.2 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch