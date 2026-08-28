SHANGHAI AJ GROUP gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SHANGHAI AJ GROUP hat am 27.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0.01 CNY gegenüber 0.030 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 34.57 Prozent auf 400.3 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 611.8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch