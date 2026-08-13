Shanghai Action Education Tehnology A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shanghai Action Education Tehnology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1.11 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.860 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 254.6 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Action Education Tehnology A 213.3 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch