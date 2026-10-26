Shangar Decor verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shangar Decor hat am 24.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das vergangene Quartal hat Shangar Decor mit einem Umsatz von insgesamt 108.4 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 302.04 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch