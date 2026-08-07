Shang Properties präsentierte Quartalsergebnisse

Shang Properties hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0.21 PHP gegenüber 0.160 PHP je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19.95 Prozent auf 2.84 Milliarden PHP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.36 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch