Shang Gong Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shang Gong Group hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Shang Gong Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.03 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.110 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 1.20 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.12 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch