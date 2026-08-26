Shang Gong Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shang Gong Group liess sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shang Gong Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.07 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5.70 Prozent auf 1.15 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.09 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch