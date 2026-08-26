|
26.08.2026 06:37:00
Shang Gong Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Shang Gong Group liess sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shang Gong Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.07 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5.70 Prozent auf 1.15 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.09 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: SMI etwas höher -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich auf grünem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer ruhigen Tendenz. Die asiatischen Börsen zeigen sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.