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26.08.2026 06:37:00
Shang Gong Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Shang Gong Group hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Shang Gong Group ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.010 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12.32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 169.7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 151.1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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