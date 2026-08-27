Shandong Xinhua Pharmaceutical vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shandong Xinhua Pharmaceutical hat am 25.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.11 HKD gegenüber 0.170 HKD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.23 Milliarden HKD – das entspricht einem Minus von 6.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.38 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch