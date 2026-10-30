Shandong Xinhua Pharmaceutical: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shandong Xinhua Pharmaceutical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.10 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.070 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 252.6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14.86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 296.7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch