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27.08.2026 06:37:00
Shandong Xinhua Pharmaceutical: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Shandong Xinhua Pharmaceutical hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.14 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.220 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6.94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 305.4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 284.2 Millionen USD.
Redaktion finanzen.ch
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