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27.08.2026 06:37:00
Shandong Weigao Orthopedic Device A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Shandong Weigao Orthopedic Device A hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei 0.22 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Shandong Weigao Orthopedic Device A ebenfalls ein EPS von 0.220 CNY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shandong Weigao Orthopedic Device A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 9.46 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 408.1 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 450.7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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