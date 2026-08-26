Shandong Teamgene Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shandong Teamgene Technology A präsentierte in der am 24.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.03 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shandong Teamgene Technology A 0.220 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6.55 Prozent auf 1.23 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.32 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.ch