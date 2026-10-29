Shandong Sinoglory Health Food A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shandong Sinoglory Health Food A hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.11 CNY. Im letzten Jahr hatte Shandong Sinoglory Health Food A einen Gewinn von 0.120 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 447.7 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 345.6 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch