Shandong Sinoglory Health Food A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shandong Sinoglory Health Food A liess sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shandong Sinoglory Health Food A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.18 CNY, nach 0.160 CNY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 438.4 Millionen CNY gegenüber 333.5 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch