SHANDONG SHIDA SHENGHUA CHEMICAL GROUP öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SHANDONG SHIDA SHENGHUA CHEMICAL GROUP präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.43 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal -0.020 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat SHANDONG SHIDA SHENGHUA CHEMICAL GROUP 2.58 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 59.03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.62 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch