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28.08.2026 06:37:00
Shandong Sacred Sun Power Sources zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Shandong Sacred Sun Power Sources äusserte sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.11 CNY, nach 0.160 CNY im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shandong Sacred Sun Power Sources in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21.54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.12 Milliarden CNY im Vergleich zu 925.6 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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