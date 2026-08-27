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27.08.2026 06:37:00
Shandong Publishing Media A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Shandong Publishing Media A präsentierte in der am 25.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0.15 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shandong Publishing Media A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.170 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.10 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 17.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.53 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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