Shandong Pharmaceutical Glass gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shandong Pharmaceutical Glass äusserte sich am 24.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.26 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.220 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6.19 Prozent zurück. Hier wurden 1.06 Milliarden CNY gegenüber 1.13 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch