|
26.08.2026 06:37:00
Shandong Pharmaceutical Glass gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Shandong Pharmaceutical Glass äusserte sich am 24.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.26 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.220 CNY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6.19 Prozent zurück. Hier wurden 1.06 Milliarden CNY gegenüber 1.13 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: SMI etwas höher -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich auf grünem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer ruhigen Tendenz. Die asiatischen Börsen zeigen sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.