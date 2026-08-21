Shandong Nanshan Aluminum: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shandong Nanshan Aluminum hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.10 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.080 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14.64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.29 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.51 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch