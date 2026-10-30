Shandong Molong Petroleum Machinery veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shandong Molong Petroleum Machinery gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.37 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 76.5 Millionen USD gegenüber 55.5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch