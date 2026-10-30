Shandong Lukang Pharmaceutical verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shandong Lukang Pharmaceutical gab am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.03 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shandong Lukang Pharmaceutical 0.040 CNY je Aktie verdient.

Umsatzseitig standen 1.37 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 7.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shandong Lukang Pharmaceutical 1.47 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch