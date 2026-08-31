Shandong Lukang Pharmaceutical hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shandong Lukang Pharmaceutical hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0.08 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shandong Lukang Pharmaceutical 0.030 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 1.62 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.47 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch