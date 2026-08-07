Shandong Lubei Chemical Industry stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shandong Lubei Chemical Industry hat am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.21 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38.03 Prozent auf 1.64 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.19 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch