Shandong Linglong Tyre vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shandong Linglong Tyre hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.06 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.350 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 6.68 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.12 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch