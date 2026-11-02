Shandong Linglong Tyre verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shandong Linglong Tyre liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shandong Linglong Tyre die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.03 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0.210 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shandong Linglong Tyre im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.88 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 6.35 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch