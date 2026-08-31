Shandong Jiufa Edible Fungus: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shandong Jiufa Edible Fungus hat am 29.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.70 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.020 CNY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 325.1 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 92.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shandong Jiufa Edible Fungus 4.33 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch