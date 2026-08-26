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26.08.2026 06:37:00
Shandong Jinjing Science Technology: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Shandong Jinjing Science Technology hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.11 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shandong Jinjing Science Technology -0.070 CNY je Aktie generiert.
Mit einem Umsatz von 897.2 Millionen CNY, gegenüber 1.18 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 23.74 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
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