Shandong Intco Recycling Resources A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shandong Intco Recycling Resources A lud am 25.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.55 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.390 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29.64 Prozent auf 1.13 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 868.8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch