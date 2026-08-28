Shandong Huifa Foodstuff A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shandong Huifa Foodstuff A präsentierte am 25.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19.55 Prozent auf 342.0 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 425.1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch