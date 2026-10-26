SHANDONG HUAPENG GLASS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SHANDONG HUAPENG GLASS präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

SHANDONG HUAPENG GLASS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.13 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.110 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat SHANDONG HUAPENG GLASS 94.6 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5.59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 89.6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch