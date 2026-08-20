Shandong Hualu Hengsheng Chemical zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shandong Hualu Hengsheng Chemical äusserte sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.45 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.310 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10.35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.82 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 7.99 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch