Shandong Hiking International: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shandong Hiking International hat am 31.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.01 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 283.8 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 20.25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 355.8 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch