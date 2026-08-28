Shandong Hi-speed Company hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shandong Hi-speed Company hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.12 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.160 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 6.33 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 1.01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.27 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch