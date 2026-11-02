Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology A hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.36 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.150 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 632.7 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 537.0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 17.82 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch